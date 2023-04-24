- Контракт Вагнера действует до декабря текущего года. Если ЦСКА захочет подписать Лава, то у него в контракте прописана клаусула.
Клаусула - сумма отступных, за которую футболист может перейти в новый клуб. Сейчас Лав играет за "Спорт Ресифи" в бразильской Серии B. Нападающему 38 лет. Из-за обязательств по контракту с бразильской командой Лав не смог прилететь в Россию на товарищеский матч ЦСКА с медийной командой 2DROTS. Соглашение футболиста действует до декабря 2023 года. В составе ЦСКА Лав 4 раза стал чемпионом России.
Источник: Metaratings
Агент Лава: если ЦСКА захочет подписать Вагнера, то у него в контракте прописаны отступные
Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, рассказал о его возможном возвращении в клуб.
Фото: РИА Новости