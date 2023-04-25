– "Спартак" забил почти все, что мог, хоть гол Зиньковского и был забит после рикошета. "Спартак" всегда играет в атаку – это, наверное, историческое определение клуба. Навык игроков тоже соответствует этим целям.
Другой вопрос, что они много пропускают, но это издержки тактики: на поле одновременно находится очень большое количество игроков, заточенных на атаку. Это приводит к определенным проблемам в обороне, – приводит слова Билялетдинова "Чемпионат".
Накануне "Краснодар" упустил победу в выездном матче со "Спартаком" в рамках 24-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "Открытие Банк Арена" завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Примечательно, что команда Владимира Ивича дважды вела в счете по ходу игры - 2:0 и 3:2, но в итоге потерпела поражение. Этот проигрыш стал для "быков" уже третьим в нынешнем сезоне, когда они лидировали с преимуществом в два гола.
По итогам 24 туров "Спартак" единолично обосновался на третьей строчке в таблице чемпионата России. На счету команды Гильермо Абаскаля 48 очков и минимальное отставание от идущего вторым "Ростова". "Краснодар" с 38 очками остался на седьмой позиции в РПЛ. Центральным матчем следующего тура станет встреча в Москве между "Спартаком" и "Ростовом".
Билялетдинов – о проблемах "Спартака" в защите: издержки тактики. На поле одновременно находится много атакующих игроков
Экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов порассуждал о проблемах "Спартака" в обороне после победы красно-белых над "Краснодаром" (4:3).
Фото: ФК "Локомотив"