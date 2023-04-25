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Орлов: у Караваева слишком высокая скорость, и он не всегда может с ней совладать

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Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказался об игре российского защитника "Зенита" Вячеслава Караваева.
Фото: ФК "Зенит"
- У Караваева другая проблема. У него слишком высокая скорость, и он не всегда может с ней совладать — в отдельных эпизодах не может укротить мяч. Ему не хватает техники, мягкости работы с мячом. Но это же все закладывается на детско-юношеском уровне, - приводит мнение Орлова "СЭ".

"Зенит" приобрел в свою команду российского футболиста Вячеслав Караваев летом 2019 года. Воспитанник ЦСКА провел в сине-бело-голубой футболке 111 игр, в которых сумел отметиться 4 голами. Также в активе россиянина 14 голевых пасов. В этом сезоне Вячеслав поучаствовал в 25 поединка за невский клуб (2015 игровых минут). За этот отрезок футболист оформил 2 ассиста. Недавно защитник пролонгировал соглашение с "Зенитом". Новый договор подписан до конца июня 2026 года. В мае Караваеву исполнится 28 лет.


Орлов Караваев Зенит
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