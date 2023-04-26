- Когда лидера нет и команде тяжело, тренерский штаб должен находить выход из положения, открывать новых игроков, ставить молодых. Не знаю, что там за истерика с тренерским штабом, что надо всех увольнять. Дайте спокойно поработать! Ну, поплыла немного команда по результатам. Игра-то есть, молодые выглядят лучше, чем смотрелись изначально. Значит, это плод трудов тренерского штаба.
34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером московского "Спартака" летом прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Абаскаль стал третьим в списке самых молодых тренеров за всю историю РПЛ. Под руководством испанца "красно-белые" провели 36 матчей во всех турнирах, одержали 20 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей при бывшем наставнике швейцарского "Базеля" у москвичей составляет 74:49.
Источник: "СЭ"
Быстров: не знаю, что за истерика с тренерским штабом "Спартака". Дайте спокойно поработать!
Экс-хавбек "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал работу главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
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