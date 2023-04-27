- У меня действующий контракт с клубом. С руководством на тему ухода не разговаривали. Будем общаться с клубом после сезона.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" ищет варианты расставания с Рыбусом, который перешел в команду прошлым летом из "Локомотива" на правах свободного агента. С польским защитником могут расторгнуть контракт, который рассчитан еще и на следующий сезон. в 12 матчах за "Спартак" Рыбус забил один гол и сделал два голевых паса.
Источник: "Чемпионат"
Рыбус: не общался с руководством "Спартака" на тему ухода из клуба
Защитник "Спартака" Мацей Рыбус отреагировал на слухи о том, что он может покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"