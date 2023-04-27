– Я вот недавно сходил на стадион посмотреть на "Спартак" впервые за несколько лет. Думаете, я снизу не могу постоять, покричать с бровки за полтора?два миллиона в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол, что?то там орут, бегают, – приводит слова Мостового "Матч ТВ".
В последнее время бывший футболист сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой нередко поднимает тему перехода к тренерской работе. 54-летний специалист признался, что ему не хватает денег для получения лицензии, и даже объявил сбор средств.
В минувший понедельник Мостовой присутствовал на трибунах стадиона "Открытие Банк Арена" в Москве на матче 24-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:3. Благодаря добытым трем очкам команда Гильермо Абаскаля вплотную приблизилась в таблице РПЛ к "Ростову", занимающему второе место. Лидирующий в чемпионате страны "Зенит" опережает "Спартак" на 10 баллов.
Мостовой: думаете, я не могу покричать с бровки за 1,5–2 млн в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил свои перспективы возглавить команду РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"