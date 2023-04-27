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Семак: о сравнениях с "Зенитом" из Пензы у всех свое мнение. Но мы же справлялись без бразильцев в 2018-м и в 2019-м

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на информацию о возможном уходе Малкома и Клаудиньо в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
– Уход лидеров? Такое возможно. Но за пять лет состав поменялся больше чем на 90 процентов. Могут быть другие футболисты и даже другой тренер, но "Зенит" останется "Зенитом". Что касается сравнений с "Зенитом" из Пензы, у всех свое мнение. Но мы же справлялись без бразильцев в 2018-м, в 2019-м годах, – приводит слова Семака "Чемпионат".

В минувшее трансферное окно лучшего бомбардира "Зенита" Малкома активно сватали в "ПСЖ". Однако 26-летний бразилец с российским паспортом остался в клубе на Неве из-за того, что французской и российской сторонам не удалось прийти к компромиссу по деталям сделки. По слухам, ПСЖ не оставил попыток подписать уроженца Сан-Паулу грядущим летом.

"Зенит" из Санкт-Петербурга под руководством главного тренера Сергея Семака четыре сезона подряд неизменно становился чемпионом РПЛ и идет к своему пятому подряд титулу. В турнирной таблице текущего розыгрыша сине-бело-голубые также лидируют, опережая идущий вторым "Ростов" на 9 очков за шесть туров до конца сезона.

Сезон-2018/2019 "Зенит" выиграл с отрывом в 8 очков от "Локомотива" и "Краснодара", сезон-2019/2020 - с отрывом в 15 очков от "Локомотива", сезон-2020/2021 - с отрывом в 8 очков от "Спартака", сезон-2021/2022 - с отрывом в 9 очков от "Сочи".


Зенит Семак Малком Клаудиньо
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