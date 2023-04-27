- В России очень хорошие стадионы, хорошие поля. Но когда мы приехали играть с "Факелом" в Воронеж, там было плохое поле. Если говорить о самих стадиона — вау! Я офигел, когда увидел стадионы в России! Люди приходят болеть за свои команды. Качество футбола? Очень быстрые команды, высокий уровень, - приводит мнение Антича "СЭ".
29-летний серб Никола Антич, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Химок" только зимой этого года. В России футболист пока провел всего 5 поединков. Ранее игрок выступал в Сербии и Беларуси. "Химки" после 24 туров располагаются на 15-й строчке в национальном первенстве. Команды борется с "Факелом", "Торпедо" и "Пари НН" за сохранение прописки в РПЛ. Сейчас химчане отстают от воронежцев всего на 1 очко. В следующем туре "Химкам" предстоит встретиться с набравшим весной ход "Локомотивом" Михаила Галактионова. Подмосковный коллектив выступает на "Арене Химки". Напомним, что в России были построены новые стадионы к ЧМ, который проходил в нашей стране в 2018 году.
Сербский защитник "Химок" Антич: офигел, когда увидел стадионы в России! Вау!
Сербский футболист "Химок" Никола Антич поделился своими впечатлениями от футбольной инфраструктуры в России.
Фото: ФК "Шахтер Солигорск"