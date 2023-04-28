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Бабаев: задача ЦСКА - в каждом матче побеждать. Тогда можно достичь целей и в чемпионате, и в Кубке

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о задачах красно-синих на концовку текущего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
- Важнее ли сейчас Кубок России для ЦСКА, чем чемпионат? Я не готов таким образом ставить вопрос, скорее в каждом матче - а их осталось не так много - побеждать. Тогда обязательно той цели, о которой вы говорили, можно будет достичь. Потому что победа в Кубке, безусловно, очень важна, это действительно трофей. Но попадание в тройку призеров - тем более, мы давно там не были - тоже очень серьезная задача и цель, - передает слова Бабаева ТАСС.

Московский ЦСКА за 6 туров до завершения текущего розыгрыша Российской премьер-лиги ведет борьбу за попадание в тройку призеров и еще сохраняет математические шансы на чемпионство, отставая от лидирующего "Зенита" на 13 очков. "Армейцы" с 45 набранными очками занимают четвертую позицию в турнирной таблице, их опережают "Спартак" (48 очков) и "Ростов" (49 очков), при этом красно-белым и желто-синим предстоит очная встреча в 25 туре РПЛ, в то время как ЦСКА также предстоит сыграть с обоими конкурентами.

Красно-синие сохраняют шансы и на победу в Кубке России, пробившись в финал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где их соперником является "Урал". Первая игра двухматчевого противостояния завершилась вничью (1:1), победитель ответной встречи в Екатеринбурге выйдет в Суперфинал турнира, проигравший получит шанс пробиться в него через нижнюю сетку в соперничестве с "Краснодаром" или "Акроном".


Кубок России ЦСКА Бабаев
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