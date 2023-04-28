Как сообщает источник, защитник грозненского "Ахмата" Милош Шатара будет прооперирован 3 мая в Италии после полученного повреждения крестообразной связки.
Напомним, 27-летний босниец получил травму во встрече 23-го тура чемпионата России против "Факела" (1:1).
Шатара защищает цвета "Ахмата" с января этого года, перебравшись из солигорского "Шахтера". Центральный защитник провел за грозненский клуб 8 матчей и пока не отличился результативными действиями.
Источник: Metaratings
Боснийский защитник "Ахмата" Шатара будет прооперирован в начале мая после повреждения крестообразных связок
Стало известно, когда будет прооперирован после полученной травмы защитник "Ахмата" Милош Шатара.
Фото: Sport24