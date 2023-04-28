- Летом у меня заканчивается аренда — я вернусь в "Спартак". Дальше посмотрим. У меня нет мыслей. В конце сезона сядем и посмотрим. Конечно, у меня есть мотивация доказать, что я достоин, и не только в "Спартаке", а стать лучшим вообще в России. Надеюсь, я приду к этому.
22-летний Свинов перешел в "Спартак" из "Факела" в январе 2022 года, однако уже летом того года отправился обратно в воронежский клуб на правах аренды на сезон 2022/2023. За основную команду красно-белых голкипер не сыграл ни одного матча, однако считается обладателем Кубка России 2022 года. В трех матчах за "Спартак-2" Свинов пропустил шесть голов. Контракт вратаря со "Спартаком" рассчитан до 2025 года.
Источник: "Чемпионат"
Вратарь "Факела" Свинов: вернусь в "Спартак", чтобы стать лучшим в России
Вратарь "Факела" Илья Свинов заявил о желании вернуться в "Спартак", чтобы стать лучшим в России.
Фото: ФК "Спартак"