"Что могу сказать о Джоне Кордобе? Это лучший форвард, который помогает нам своим голами в каждой игре. Кордоба обязательно найдет свой момент, а мы должны снабжать его мячами, чтобы он забил как можно больше. Забивает ли он как Роналду? Не как Криштиану, ха-ха! Но это отличный форвард, лидер и партнер по команде", - цитирует Батчи Sport24.
29-летний центрфорвард из Колумбии перебрался в "Краснодар" из клуба Бундеслиги "Герты" летом 2021 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В этом сезоне колумбийский нападающий принял участие в 30 матчах за краснодарцев во всех соревнованиях. На его счету 16 забитых мячей и 8 голевых ассистов. Сегодня, 29 апреля, "Краснодар" примет "Урал" в рамках 25-го тура РПЛ. Начало встречи запланировано на 19:00 по Москве.
Батчи: Кордоба - это лучший форвард, который помогает нам своим голами в каждой игре
Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился мнением о колумбийском форварде быков Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"