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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 0 1 0
Нижний НовгородЗавершен
Сочи
2 - 0 2 0
ТорпедоПерерыв
Локомотив
19:00
ХимкиНе начат
П1 1.48X 5П2 6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
2 - 1 2 1
Лидс Юнайтед2 тайм
П1 1.38X 4.1П2 13.4
Фулхэм
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
П1 46X 9.5П2 1.09
Ньюкасл
0 - 1 0 1
Саутгемптон2 тайм
П1 1.6X 2.95П2 13.9
Манчестер Юнайтед
1 - 0 1 0
Астон Вилла2 тайм
П1 1.22X 5.8П2 21
Ливерпуль
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 1.57X 4.95П2 5.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
1 - 0 1 0
Сельта1 тайм
П1 1.28X 6П2 11.4
Эспаньол
19:30
ХетафеНе начат
П1 2.42X 3П2 3.6
Вальядолид
22:00
АтлетикоНе начат
П1 5.4X 4.05П2 1.69

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
3 - 1 3 1
ЛациоЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
Эмполи2 тайм
П1 9.3X 3.7П2 1.53
Наполи
0 - 0 0 0
Салернитана2 тайм
П1 1.56X 2.95П2 18
Кремонезе
1 - 0 1 0
Верона2 тайм
П1 1.85X 2.93П2 6
Фиорентина
19:00
СампдорияНе начат
П1 1.36X 5.65П2 8.8
Болонья
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.65X 3.15П2 2.31

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
0 - 0 0 0
Герта1 тайм
П1 1.21X 6.1П2 23
Вольфсбург
18:30
МайнцНе начат
П1 2.3X 3.65П2 3.15

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
0 - 4 0 4
МонпельеЗавершен
Труа
0 - 1 0 1
Ницца2 тайм
П1 47X 7.6П2 1.12
Ренн
3 - 2 3 2
Анже2 тайм
П1 1.07X 10.6П2 70
Клермон
1 - 0 1 0
Реймс2 тайм
П1 1.53X 3.55П2 9.4
ПСЖ
18:05
ЛорьянНе начат
П1 1.18X 9П2 15
Марсель
21:45
ОсерНе начат
П1 1.32X 5.85П2 10.5
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Бабаев – о Fan ID: ЦСКА много теряет. Как и все

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что клуб много теряет из-за карты болельщика.
Фото: "Чемпионат"
- Сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID? Очевидно, что много. Как и все, - приводит комментарий Бабаева "Чемпионат".

ЦСКА уверенно переиграл в гостях "Ахмат" (1:3) из Грозного. Мячами у дружины Владимира Федотова отметились Иван Обляков (дубль). Примечательно, что Ивану дважды ассистировал Константин Кучаев. Также свою фамилию в протокол записал Максим Мухин. Эта победа позволила столичному коллективу набрать 48 очков. Армейцы отстают от идущего на втором месте "Ростова" всего на 2 балла. Отметим, что ЦСКА и дончанам еще предстоит провести очный поединок. С 2023 года FAN ID требует на всех аренах РПЛ.


ЦСКА Fan ID Бабаев
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