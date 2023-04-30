- Сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID? Очевидно, что много. Как и все, - приводит комментарий Бабаева "Чемпионат".
ЦСКА уверенно переиграл в гостях "Ахмат" (1:3) из Грозного. Мячами у дружины Владимира Федотова отметились Иван Обляков (дубль). Примечательно, что Ивану дважды ассистировал Константин Кучаев. Также свою фамилию в протокол записал Максим Мухин. Эта победа позволила столичному коллективу набрать 48 очков. Армейцы отстают от идущего на втором месте "Ростова" всего на 2 балла. Отметим, что ЦСКА и дончанам еще предстоит провести очный поединок. С 2023 года FAN ID требует на всех аренах РПЛ.
Бабаев – о Fan ID: ЦСКА много теряет. Как и все
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что клуб много теряет из-за карты болельщика.
Фото: "Чемпионат"