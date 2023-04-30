- Футбольный клуб "Ростов", как бы я вас не любил - идите лесом. И это я еще мягко выразился. И я знаю, кто "состряпал" этот пост. Мелковато. Вы точно так же видите "поле", как ищите врагов снаружи. Особенно в моем лице. Борьба за место в тройке - слегка пошатывает ваши нервы, и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти, и ложитесь спать. И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах, -высказался Генич в своем телеграм-канале.
Сегодня "Ростов" в своем телеграм-канале высказал недовольство судейством рефери из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова. Также досталось комментатору "Матч ТВ" Константину Геничу. Пресс-служба дончан обвинила комментатора в необъективности, припомнив ему подаренный "Спартаком" клубный бомбер.
Напомним, что вчера "Ростов" гостил в Москве, где встречался с местным "Спартаком". По итогам 90 минут игры на табло горели 1:1. Примечательно, что столичный коллектив сумел сравнять счет уже на 94-й минуте (при добавленных трех). Свою фамилию в протокол записал Александр Соболев. После финального свистка выяснять отношения с арбитром отправился наставник южан Валерий Карпин. Недовольство Валерия не устроило Левникова, и он показал тренеру красную карточку. Также недовольство арбитром высказали игроки и руководство "Ростова". Желто-синие занимают 2-ю позицию, опережая "Спартак" на 1 балл.
Генич – "Ростову": пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать
Известный телекомментатор Константин Генич ответил на претензии "Ростова".
Фото: "Чемпионат"