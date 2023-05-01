- Много работы, и без кардинальной резки мяса будет сложно. По?доброму мы пытаемся направить, и премии выплатили ребятам впервые за год, но сработало это в обратную сторону.
Талалаев возглавил "Химки" лишь некоторое время назад. В текущем сезоне специалист уже работал с грозненским "Ахматом" и московским "Торпедо". Талалаев стал первым тренером в истории РПЛ, который поработал с тремя разными командами за один сезон. В трех матчах во главе "Химок" Талалаев одержал одну победу, один раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение.
Источник: "Матч ТВ"
Талалаев - после 1:5 от "Локомотива": без кардинальной резки мяса будет сложно. Премии ребятам сработали не так
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев заявил, что команде предстоит проделать еще много работы после поражения от "Локомотива" 1:5.
Фото: РИА Новости