- "Локомотив" намерен придерживаться вектора на подписание лучших молодых и перспективных российских игроков, мы хотим их развивать для "Локомотива", для сборной России.
В зимнее трансферное окно "Локомотив" купил двух выпускников академии "Чертаново", выступавших за самарские "Крылья Советов", Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Кроме этих молодых футболистов, железнодорожники подписали контракты до конца сезона с 34-летними Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым.
Источник: "Матч ТВ"
Нагорных: "Локомотив" намерен придерживаться вектора на подписание лучших молодых и перспективных российских игроков
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что клуб будет подписывать российских молодых игроков.
Фото: РИА Новости