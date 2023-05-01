Батчи - о Сперцяне: если он продолжит прогрессировать, то скоро мы увидим его в топовой команде Европы

Хавбек "Краснодара" Жоао Батчи считает, что его одноклубнику Эдуарду Сперцяну по силам выступать в топ-клубах Европы.

Фото: ФК "Краснодар"





В услугах 22-летнего футболиста сборной Армении Эдуарда Сперцяна, по информации СМИ, был заинтересован "Милан", "Фиорентина" и французский "Марсель". В текущем сезоне атакующий полузащитник "Краснодара" сыграл в 34 матчах за клуб во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. Контракт игрока с краснодарцами рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро. "Эдуард Сперцян просто отличный футболист, у которого есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб. Не думаю, что интерес от клубов из Италии можно считать слухами. Если Сперцян продолжит в том же духе, будет постоянно прогрессировать, то скоро мы можем увидеть его в любой топовой команде Европы", - цитирует Батчи Sport24 В услугах 22-летнего футболиста сборной Армении Эдуарда Сперцяна, по информации СМИ, был заинтересован "Милан", "Фиорентина" и французский "Марсель". В текущем сезоне атакующий полузащитник "Краснодара" сыграл в 34 матчах за клуб во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 голевых передач. Контракт игрока с краснодарцами рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.