- Малком - один из лучших футболистов РПЛ. Очень результативный. На фоне нашего российского чемпионата он лучший. А в Европе, думаю, будет средним футболистом. Навряд ли он сможет заиграть там ярко, как в России. А если он уедет из нашего чемпионата, мы найдем других, ха-ха, -приводит мнение Бояринцева Sport24.
До перехода в "Зенит" Малком защищал цвета французского "Бордо" и испанской "Барселоны". В чемпиона Франции бразилец, имеющий российский паспорт, сыграл 84 поединка, в которых сумел забить 20 голов и оформить 13 ассистов. Игра Малкома на французских полях заинтересовала "Барселону". Каталонский клуб выкупил игрока летом 2018 года. За сине-гранатовых олимпийский чемпион принял участие 24 игра, в которых набрал скромные 4+2 по системе гол плюс пас. Через год Малком переехал в Санкт-Петербург. В России футболист провел 106 встреч. В них ему удалось забить 41 гол. Также к забитым мячам атакующий полузащитник приплюсовал еще и 24 ассиста. Текущий сезон – лучший в карьере Малкома. В 31 матче зенитовец уже смог забить 25 голов и совершить 9 ассистентских действий.
Бояринцев: Малком – лучший на фоне РПЛ, а в Европе будет средним футболистом
Экс-игрок "Спартака" Денис Бояринцев поделился своими мыслями по поводу футболиста "Зенита" Малкома.
Фото: ФК "Зенит"