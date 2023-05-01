- Комличенко зарабатывает пенальти круче Соболева? Надо спросить у судей, а не у меня. Даже у тех судей, которые работают с VAR. Те судьи, которые в поле, на Комличенко поставили не так много пенальти. Многие одиннадцатиметровые были назначены после использования VAR. Он хитро играет на опережение? И слава богу. Подождите, вы думаете, мы это тренируем? Конечно, я ему скажу "молодец". Я буду его ругать? Если вы думаете, что я ему говорю, как надо подставляться, то нет, - приводит комментарий Карпина "Матч Премьер".
"Ростов" по итогам 25 туров российского первенства располагается на 2-й позиции, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков. Отрыв от "Спартака", идущего 3-м, составляет всего 1 балл. В этом сезоне дончане пробили 15 11-метровых. Примечательно, что 8 из них заработал российский центрфорвард Николай Комличенко. Некоторые судейские эксперты указывают, что форвард очень грамотно подставляется, поэтому практически все пенальти легитимные.
В минувшем туре дружина Валерия Карпина гостила в Москве, где встречалась со "Спартаком". Москвичи вырвали ничью уже в компенсированное время. По итогам поединка у "Ростова" возникли огромные вопросы к работе рефери из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова. Отметим, что сам Карпин был удален с поля. В следующем туре "Ростов" сыграет с "Факелом", который сегодня сменил наставника. Воронежцев теперь возглавляет Вадим Евсеев.
Карпин: если вы думаете, что я учу Комличенко подставляться, то нет
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу большого количества 11-метровых в ворота соперников дончан.
Фото: "Чемпионат"