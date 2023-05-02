- Рассчитываем на первое, как обычно. От игры к игре идем. Ничего не поменялось. Еще пять игр. Нужно на каждую как обычно настраиваться, на 200 процентов.
У "Ростова" еще остаются математические шансы на победу в РПЛ. Для этого необходимо, чтобы санкт-петербургский "Зенит", лидирующий в турнирной таблице с 61 набранным очком, потерял очки во всех оставшихся матчах чемпионата. При этом, "Ростов" должен побеждать в каждом матче. Сейчас между соперниками 11 очков. Ростовчане могут потерять и второе место в таблице, так как опережают идущий третьим "Спартак" лишь на одно очко.
Источник: "Спорт-экспресс"
Комличенко: "Ростов" рассчитывает на первое место в РПЛ, как обычно. Ничего не поменялось
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко заявил, что команда стремится занять первое место в РПЛ.
Фото: Чемпионат.com