- Я думаю, что пиво должно вернуться на стадионы. Причем это не только возможность для болельщиков выпить этот янтарный напиток, но и для клубов помощь в плане рекламы, спонсорства, потому что сегодня российским клубам нужна поддержка.
Ранее Нагорных заявлял, что "Локомотив" вынужден существовать в условиях определенного на год бюджета, который позволит железнодорожникам подписывать контракты только с российскими футболистами в ближайшее летнее трансферное окно. Зимой "Локомотив" приобрел ряд футболистов, в том числе Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Илью Лантратова. По информации СМИ, выплаты за игроков распределены на несколько трансферных окон из-за экономических проблем.
Источник: "Спорт-экспресс"
Глава "Локомотива" Нагорных: возвращение пива на стадионы - не только возможность выпить этот янтарный напиток
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных выступил за возвращение продажи пива на российских стадионах.
Фото: РИА Новости