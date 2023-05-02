- Когда ты на лавочке, то по-другому реагируешь на все свистки в сторону твоей команды и все действия на поле, которые совершают судьи, игроки чужой команды и свои парни. Я такой человек и не хочу давать в обиду свою команду. Это моя позиция, которую я не ставлю в истину. Кто-то может думать по-другому. Но я считаю, что должен защищать своих парней, свою команду. Я старше, я тренер, поэтому защищать - моя обязанность. Но эта защита должна быть в правовом поле, конечно (смеется), - передает слова Онопко Sport24.
Матч 25 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Ростов" завершился с ничейным счетом 1:1. На гол белорусского опорного полузащитника желто-синих Александра Селявы на 80 минуте игры красно-белые ответили ударом головой после подачи углового нападающего Александра Соболева на 90+4 минуте. После финального свистка главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, сопровождаемый тренером Виктором Онопко, обратился с претензиями по поводу судейских решений в концовке матча к главному рефери Кириллу Левникову и получил красную карточку.
"Ростов" по итогам 25 туров чемпионата России с 50 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, опережая "Спартак" на 1 очко и ЦСКА на 2 очка. Отставание желто-синих от лидирующего "Зенита" составляет 11 очков за 5 туров до финиша национального первенства.
Онопко: не хочу давать в обиду свою команду. Я тренер, защищать в правовом поле - моя обязанность
Тренер "Ростова" Виктор Онопко прокомментировал претензии штаба желто-синих к главному арбитру матча 25 тура РПЛ со "Спартаком" (1:1) Кириллу Левникову.
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