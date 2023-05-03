– Я бы заранее не отдавал победу "Зениту" в предстоящем поединке. Нет, нет, у "Спартака" есть свои козыри. Фактор Промеса, например. Да и Соболев способен создать проблемы питерцам.
Так что ничего еще не ясно. Москвичей точно не надо дополнительно настраивать на это противостояние. Нас ждет интересная игра! Российское эль-класико. Пусть победит сильнейший, – приводит слова Орлова "СЭ".
7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" местный "Зенит" примет московский "Спартак" в главном матче грядущего уик-энда. Отметим, что хозяева в случае победы могут досрочно обеспечить себе пятый кряду чемпионский титул в том случае, если накануне "Ростов" не сумеет обыграть "Факел".
За пять туров до конца чемпионата России "Зенит" уверенно лидирует в таблице РПЛ, опережая красно-белых на 12 очков. "Спартак" продолжает борьбу за серебряные медали, отставая от идущего вторым "Ростова" на один балл. ЦСКА дышит в спину команде Гильермо Абаскаля, находясь на расстоянии одного очка.
Орлов: я бы заранее не отдавал победу "Зениту" в российском эль-класико. У "Спартака" есть Промес и Соболев
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от центрального матча 26-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: "Матч ТВ"