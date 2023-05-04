– Эмоции самые положительные после матча, нам удалось пройти дальше и победить. Да, мы выиграли по пенальти, но тем не менее мы в двух шагах от победы. У нас есть мечта – выиграть Кубок России. Двигаемся дальше и ждем "Урал", – приводит слова Сперцяна "РБ Спорт".
Накануне середняк Первой лиги "Акрон" в третий раз в текущем розыгрыше Кубка России довел встречу до серии пенальти. Основное время финального матча Пути регионов с "Краснодаром" завершилось нулевой ничьей.
В серии 11-метровых вратарь "быков" Матвей Сафонов отразил два удара футболистов "Акрона" и принес хозяевам победу (4:2) и выход в следующий раунд Кубка.
За место в Суперфинале команда Владимира Ивича поспорит с "Уралом", который накануне проиграл ЦСКА в ответной встрече со счетом 1:2.
Сперцян: у "Краснодара" есть мечта – выиграть Кубок России. Мы в двух шагах от победы, двигаемся дальше и ждем "Урал"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян поделился задачами команды после победы в финале Пути регионов Кубка России над тольяттинским "Акроном" (0:0, 4:2 по пен.).
Фото: ФК "Краснодар"