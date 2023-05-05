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Карпин – о решении КДК РФС: я предполагал, что так и будет. Если не согласен со штрафом, то ничего не поменяется

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал решение КДК РФС по итогам рассмотрения инцидента после финального свистка матча 25-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).
Фото: ФК "Ростов"
КДК РФС постановил оставить в силе решение о дисквалификации тренера "Ростова" на один матч и наложить штраф за неспортивное поведение в размере 90 тыс рублей. При этом к 54-летнему специалисту не была применена дополнительная дисквалификация.

– Я предполагал, что так и будет. Если не согласен со штрафом, то ничего не поменяется, – приводит слова Карпина "РИА Новости".

В минувший уик-энд главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в выездном матче 26-го тура РПЛ против московского "Спартака" (1:1) был удален с поля по завершении игры. Наставник желто-синих после финального свистка вышел на поле и обратился с вопросами по судейским решениям на последних минутах к главному рефери Кириллу Левникову, после чего сразу же был получил прямую красную карточку. До этого по ходу игры Карпину предъявлялась желтая карточка за несогласие с решением арбитра.


Ростов Спартак Карпин КДК РФС
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