– Павел Кукуян будет судить непредвзято. Возможно, будут мелкие судейские ошибки, не более. Ведь каждый судья мечтает работать на таких больших матчах, как "Зенит" – "Спартак". Поэтому думаю, что Кукуян в этом матче должен показать весь свой профессионализм, чтобы к нему не было никаких претензий после игры со стороны обеих команд. Не стоит говорить о какой-либо предвзятости, – приводит слова Аленичева RT.
7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится центральный матч 26-го тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком". По его итогам хозяева могут досрочно гарантировать себе пятый подряд чемпионский титул за четыре тура до конца сезона. Это станет возможным в том случае, если в субботу "Ростов" в родных стенах не сумеет переиграть "Факел" из Воронежа. Тогда победа над "Спартаком" сделает команду Сергея Семака недосягаемой для конкурентов.
Главным судьей матча назначен сочинец Павел Кукуян. Он подаст стартовый свисток на "Газпром Арене" 7 мая ровно в 18:00 по времени Санкт-Петербурга.
В настоящее время "Зенит" возглавляет таблицу РПЛ, опережая "Ростов" на 11 очков и "Спартак" на 12 баллов. ЦСКА, идущий на четвертом месте, находится на минимальной дистанции от тройки лидеров.
Аленичев: Кукуян будет судить матч "Зенит" – "Спартак" непредвзято. Возможно, будут мелкие судейские ошибки
Экс-полузащитник и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал об ожиданиях от работы арбитра Павла Кукуяна на центральном матче 26-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: РФС