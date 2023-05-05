- Российский паспорт? Почему бы и нет? Если предоставится такая возможность, я буду рад. Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь всё нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен, -приводит комментарий Камано Sport24.
Столичный "Локомотив" приобрел у французского "Бордо" права на африканского атакующего хавбека Франсуа Камано в 2020 году. Игрок провел за москвичей 87 встреч, в них он сумел забить 18 голов и оформить 5 голевых пасов на своих партнеров по команде. В текущем сезоне гвинеец забил 6 мячей и оформил 3 ассиста. Примечательно, что контракт Камано с "Локомотивом" заканчивает уже этим летом. Ранее Франсуа заявлял о желании пролонгировать соглашение со столичным коллективом. Отметим, что в этому году российские паспорта уже получили два легионера – бразильцы Малком и Клаудиньо, защищающие цвета "Зенита". "Локомотив" после 25 туров российского чемпионата располагается на 10-й позиции. В следующем туре дружина Михаила Галактионова встретится с "Сочи".
Полузащитник "Локомотива" Камано: чувствую себя русским. Почему бы не получить гражданство России?
Гвинейский атакующий полузащитник "Локомотива" Франсуа Камано высказался по поводу возможности получения российского гражданства.
Фото: "Чемпионат"