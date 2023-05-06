Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен
Торпедо
16:30
АхматНе начат
Ростов
19:00
ФакелНе начат

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
АланияЗавершен
Енисей
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Арсенал Тула
17:00
ВелесНе начат
Балтика
19:00
КубаньНе начат
Краснодар-2
19:00
РубинНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
17:00
Лидс ЮнайтедНе начат
Ливерпуль
19:30
БрентфордНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Рома
19:00
ИнтерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
22:00
МарсельНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал
23:00
ОсасунаНе начат

Обучение Мостового на тренерскую лицензию под угрозой срыва. Он не смог заполнить анкету в академии РФС

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой может не получить лицензию тренера.
Фото: "Чемпионат"
- Александр Мостовой, выражавший заинтересованность в обучении, подходит под критерии элитного игрока. Инструкторы академии РФС направляли Александру анкету на заполнение, напоминали о необходимости её заполнить, однако экс-футболист "Спартака", "Сельты" и сборной России, к сожалению, этого до сих пор не сделал. По согласованию с УЕФА академия РФС в кратчайшие сроки может дополнить список кандидатов на рассмотрение, - приводит комментарий службы коммуникаций РФС "РБ Спорт".

Ранее Александр Мостовой неоднократно заявлял о том, что принял решение пройти обучение на тренерскую лицензию. Данный документ необходим для работы наставником в клубах РПЛ. Мостовой, игравший на позиции атакующего полузащитника, повесил бутсы на гвоздь в 2005 году. Александр известен российским болельщикам по игре за столичный "Спартак" и испанскую "Сельту". За московский коллектив россиянин сыграл 138 поединков, в которых сумел забить 46 голов. Также в активе экс-игрока 2 голевых паса.

В футболке испанской команды Мостовой провел 277 игр. В них он отметился 70 забитыми мячами и 22 ассистами на своих партнеров по команде. Еще на счету Александра 10 голов в 51 встречи за сборную России. Примечательно, что экс-игрок "Спартака" уже имеет тренерский опыт. Он является наставником команды из Медиалиги Fight Nights. Еще одним место работы Александра является федеральный телеканал "Матч ТВ", где он выступает экспертом В августе Мостовой отпразднует свое 55-летие.


Мостовой РФС
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Гол Смолова с пенальти на 96-й минуте помог "Динамо" в большинстве обыграть "Химки" 3
Защитник ЦСКА Гайич: хотелось бы прибавить в атакующих действиях
"Торпедо" и "Ахмат" назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Защитник "Краснодара" Рамирес: хотим выиграть все оставшиеся матчи в РПЛ
Денис Бояринцев возглавил саратовский "Сокол" 1
Обучение Мостового на тренерскую лицензию под угрозой срыва. Он не смог заполнить анкету в академии РФС 8
Талалаев - о матче с "Динамо": соперник дюже сердитый. Мы получили цифры игры с "Зенитом", прям страшно стало
Агент: Али Соу придется вернуться в "Ростов"
Семшов – о Йокановиче: у нас всегда ищут причины, почему тренер плохой
"Енисей" обыграл "КАМАЗ" и прервал свою 6-матчевую безвыигрышную серию
Журналист Карпов: МВД ограничило максимальную заполняемость "Лужников" до 15 тысяч зрителей 1
Колосков: Черчесов может работать в топ-5 чемпионатах 4
38-летний Иньеста намерен летом покинуть японский "Виссел Кобе" 2
Экс-нападающий "Зенита" Халк купил самолет 1
Смолов, Норманн и Захарян – в основе "Динамо" на матч против "Химок"