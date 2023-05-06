- Александр Мостовой, выражавший заинтересованность в обучении, подходит под критерии элитного игрока. Инструкторы академии РФС направляли Александру анкету на заполнение, напоминали о необходимости её заполнить, однако экс-футболист "Спартака", "Сельты" и сборной России, к сожалению, этого до сих пор не сделал. По согласованию с УЕФА академия РФС в кратчайшие сроки может дополнить список кандидатов на рассмотрение, - приводит комментарий службы коммуникаций РФС "РБ Спорт".
Ранее Александр Мостовой неоднократно заявлял о том, что принял решение пройти обучение на тренерскую лицензию. Данный документ необходим для работы наставником в клубах РПЛ. Мостовой, игравший на позиции атакующего полузащитника, повесил бутсы на гвоздь в 2005 году. Александр известен российским болельщикам по игре за столичный "Спартак" и испанскую "Сельту". За московский коллектив россиянин сыграл 138 поединков, в которых сумел забить 46 голов. Также в активе экс-игрока 2 голевых паса.
В футболке испанской команды Мостовой провел 277 игр. В них он отметился 70 забитыми мячами и 22 ассистами на своих партнеров по команде. Еще на счету Александра 10 голов в 51 встречи за сборную России. Примечательно, что экс-игрок "Спартака" уже имеет тренерский опыт. Он является наставником команды из Медиалиги Fight Nights. Еще одним место работы Александра является федеральный телеканал "Матч ТВ", где он выступает экспертом В августе Мостовой отпразднует свое 55-летие.
Обучение Мостового на тренерскую лицензию под угрозой срыва. Он не смог заполнить анкету в академии РФС
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой может не получить лицензию тренера.
Фото: "Чемпионат"