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Орлов: Абаскаль не сумел за долгий перерыв подвести "Спартак" к чемпионату

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Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов высказал мнение об игре "Спартака" весной 2023 года.
Фото: Getty Images
- Разочаровывает ли меня "Спартак" весной? Безусловно. Я отношусь к Абаскалю с симпатией, но он не сумел за долгий перерыв подвести команду к чемпионату. Они хорошо смотрелись на зимнем турнире, но когда пошли игры весной, игроки оказались по-разному готовы физически. Самое главное - мало тактических навыков, особенно страдает игра в обороне. Абаскаль - молодой тренер, ему нужно набираться опыта. Перспективы и задатки у испанца есть, - приводит слова Орлова "СЭ".

Московский "Спартак" в феврале 2023 года стал победителем Зимнего кубка РПЛ и начал весеннюю часть сезона-2022/2023 с двух побед над столичным "Локомотивом" в Кубке России, но в дальнейших 11 матчах во всех турнирах одержал 3 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Команда 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля весной 2023 года набрала 13 очков в 8 матчах Российской премьер-лиги, опустившись со второго места на третье, и выбыла из Кубка России, уступив в верхней сетке екатеринбургскому "Уралу", а в нижней - представителю Первой лиги тольяттинскому "Акрону".


Спартак Абаскаль Орлов
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