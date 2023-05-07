Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
УралЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
ОренбургПерерыв
Зенит
18:00
СпартакНе начат
Краснодар
19:00
Крылья СоветовНе начат

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
2 - 1 2 1
УфаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат
Вест Бромвич
21:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
0 - 2 0 2
ЮвентусЗавершен
Наполи
19:00
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
18:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
21:45
ПСЖНе начат

Агент: ближе к лету будет ясно, возможен ли уход Изидора из "Локомотива"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент французского центрфорварда "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа высказался по поводу будущего футболиста.
Фото: "Чемпионат"
- На данный момент неизвестно, останется ли Вильсон в "Локомотиве". Ближе к лету будет ясно, возможен ли его уход, - приводит комментарий агента Sport24.

Вильсон Изидор только недавно восстановился от серьезного повреждения, которое не позволило ему зимой перейти во французский "Лион". Весной форвард принял участие только в двух поединках за "Локомотив". Примечательно, что в них он забил два гола, поразив ворота ЦСКА (1:1) и "Химок" (5:1). Всего в этом сезоне Вильсон провел в футболке красно-зеленого коллектива 19 игр. В них он сумел забить 6 голов. Также игрок имеет в своем активе 5 голевых пасов. Контрактные обязательства Изидора перед москвичами рассчитаны до июня 2026 года. В августе француз отпразднует свое 23-летие.


Локомотив Изидор
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Официально: защитник "Динамо" Фернандес выбыл из строя из-за травмы бедра до конца сезона.
"Уфа" потерпела поражение от "Родины", сохранив 5-очковое отставание от спасительного 14-го места в Первой лиге
Гончаренко – о 7-матчевой серии "Урала" без побед: недобор очков в чемпионате связан с тем, что мы распыляемся на Кубок
Юран – о 0:0 с "Уралом": увидел у парней самоотдачу и желание. Но нам не хватило в атаке выжать моменты
Головин – о забитом мяче в ворота "Анже": гол и вправду вышел неплохим. Удалось пробить в касание на исполнение
"Зенит" – "Спартак": стартовые составы команд на центральный матч 26-го тура РПЛ 7
Личка – о задачах "Оренбурга" в конце сезона: попробуем набрать максимум очков, чтобы удержаться в верхней части таблицы
Федотов – о матче с "Оренбургом": мы должны выйти максимально собранными и сломить сопротивление соперника
Полузащитник "Монако" Головин вышел в лидеры топ-5 лиг Европы по голам дальними ударами 1
Комментатор Уткин пришел на матч команды "Эгриси" в Медиалиге в костюме Обеликса 3
Соболев – о матче с "Зенитом": думаю, что такого, как в прошлый раз, не повторится. Будет накаленная атмосфера
"Урал" сыграл вничью с "Пари НН" и продлил свою безвыигрышную серию в РПЛ до 7 матчей
Гол Головина помог "Монако" в гостях обыграть "Анже"
"Ювентус" в гостях обыграл "Аталанту" и поднялся на 2 место в Серии А
Глебов, Обляков и Чалов - в основе ЦСКА на матч против "Оренбурга" 1