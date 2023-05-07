- На данный момент неизвестно, останется ли Вильсон в "Локомотиве". Ближе к лету будет ясно, возможен ли его уход, - приводит комментарий агента Sport24.
Вильсон Изидор только недавно восстановился от серьезного повреждения, которое не позволило ему зимой перейти во французский "Лион". Весной форвард принял участие только в двух поединках за "Локомотив". Примечательно, что в них он забил два гола, поразив ворота ЦСКА (1:1) и "Химок" (5:1). Всего в этом сезоне Вильсон провел в футболке красно-зеленого коллектива 19 игр. В них он сумел забить 6 голов. Также игрок имеет в своем активе 5 голевых пасов. Контрактные обязательства Изидора перед москвичами рассчитаны до июня 2026 года. В августе француз отпразднует свое 23-летие.
Агент: ближе к лету будет ясно, возможен ли уход Изидора из "Локомотива"
Агент французского центрфорварда "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа высказался по поводу будущего футболиста.
Фото: "Чемпионат"