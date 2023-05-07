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Алаев: "Зенит" весь сезон демонстрировал уверенную игру и достиг исторического успеха

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Президент РПЛ Александр Алаев поздравил "Зенит" с досрочной победой в чемпионате России.
Фото: Чемпионат.com
"Поздравляю футбольный клуб "Зенит", его руководителей и болельщиков с досрочным завоеванием титула чемпиона России. Весь сезон команда демонстрировала уверенную игру и достигла исторического успеха, добавив вторую звезду на логотип клуба", - приводит слова Алаева "Чемпионат".

Сегодня, 7 мая, "Зенит" на своем поле вырвал в концовке победу у московского "Спартака" в матче 26-го тура чемпионата России (3:2) и за четыре тура до окончания текущего первенства страны досрочно завоевал чемпионский титул. Это чемпионство стало пятым подряд для "сине-бело-голубых". Напомним, награждение коллектива Сергея Семака и вручение золотых медалей состоится в Санкт-Петербурге 13 мая после игры 27-го тура РПЛ с "Краснодаром".


Алаев Зенит Спартак
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