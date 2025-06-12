Медведев опроверг слухи об интересе "Зенита" к экс-игроку "МЮ"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев не подтвердил слух об интересе к полузащитнику Фреду.
Фото: Global Look Press
- Не соответствует действительности, — сказал Медведев "СЭ".

Турецкие СМИ сообщали, что полузащитник "Фенербахче" Фред может перебраться в "Зенит" за 15 млн евро и Вендела. В турецком чемпионате бразилец выступает с 2023 года, перейдя из "Манчестер Юнайтед". Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Фреда в 12 миллионов евро.

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