- Не соответствует действительности, — сказал Медведев "СЭ".
Турецкие СМИ сообщали, что полузащитник "Фенербахче" Фред может перебраться в "Зенит" за 15 млн евро и Вендела. В турецком чемпионате бразилец выступает с 2023 года, перейдя из "Манчестер Юнайтед". Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Фреда в 12 миллионов евро.
Медведев опроверг слухи об интересе "Зенита" к экс-игроку "МЮ"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев не подтвердил слух об интересе к полузащитнику Фреду.
Фото: Global Look Press