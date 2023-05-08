- Мы знали о "Спартаке", это хорошая команда. Было важно победить, чтобы стать чемпионами. Особенное чемпионство, потому что выиграли "Спартак"? Конечно, все игры против "Спартака" особенные, потому что это топ-матчи, важно, что мы победили.
Для Кассьерры чемпионство в текущем сезоне РПЛ стало первым в карьере. Еще в прошлом сезоне колумбийский нападающий выступал за футбольный клуб "Сочи". В нынешнем сезоне Кассьерра подвергается критике со стороны экспертов за свою низкую результативность. В 23 матчах РПЛ колумбиец забил лишь один гол и сделал пять результативность передач.
Источник: ТАСС
Форвард "Зенита" Кассьерра: мы обыграли "Спартак", и поэтому это чемпионство - особенное
Фото: ФК "Зенит"