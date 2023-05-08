- Можно сколько угодно приглашать к себе судей и пить с ними чай с печенюшками, не троллить их, не подкалывать, даже в ЭСК лишний раз не обращаться, но это все не работает! Когда им надо, они сделают согласно установкам свыше.
"Спартак" уже проводил закрытую встречу с руководством судейского комитета РФС, где представители красно-белых обсуждали судейство в играх москвичей. После матча с "Зенитом" в 26-м туре РПЛ (2:3) стало известно, что "Спартак" обратиться в ЭСК по ряду судейских решений. Ранее Салихова заявила, что москвичи играли против петербуржцев в меньшинстве, так как судья Павел Кукуян и арбитр на VAR Сергей Иванов помогали "Зениту".
Источник: "Спорт-экспресс"
Салихова - о судействе: можно пить с судьями чай с печенюшками, но когда им надо, сделают согласно установкам свыше
Супруга экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова намекнула на помощь судей "Зениту".
Фото: spartak.com / Global Look Press