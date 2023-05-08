- Я полностью поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате CAFA. Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать. Поэтому я согласен с нашим руководством. Жду, когда сборная России вновь соберется, когда будет соперник. Потому что сборная нужна, играть нужно, желательно, так сказать, в европейской части.
Напомним, в середине апреля Российский футбольный союз сообщил о своем решении отказаться от участия национальной команды России в чемпионате CAFA. Турнир футбольной Ассоциации Центральной Азии пройдет летом этого года в столицах стран участников - Ташкенте и Бишкеке. Также помимо Узбекистана и Киргизии на нем выступят национальные сборные Таджикистана, Ирана, Афганистана и Туркменистана. Даты проведения турнира - с 9 по 21 июня.
В своем последнем товарищеском матче сборная России под руководством Валерия Карпина обыграла "Ирак" со счетом 2:0.
Источник: "ТАСС"
Джикия: полностью поддерживаю решение отказаться от участия сборной России в азиатском турнире
Капитан "Спартака" и защитник сборной России Георгий Джикия поддержал решение РФС отказаться от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии.
Фото: ТАСС