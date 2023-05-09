- Безусловно, в приоритете будет Кубок, потому что есть шанс взять первый трофей в истории клуба. Но это не значит, что мы готовы забросить РПЛ и сливать матчи. Будем выходить, радовать болельщиков хорошей игрой и победами.
"Краснодар" никогда в своей истории не выигрывал какой-либо трофей. Для выхода в суперфинал Кубка России краснодарцам необходимо обыграть екатеринбургский "Урал" в матче второго этапа финала Пути регионов. В суперфинале победителя этого противостояния уже ждет ЦСКА. Чемпионат России "Краснодар" уже выиграть не сможет в текущем сезоне, так как досрочную победу в РПЛ одержал санкт-петербургский "Зенит".
Источник: "Матч ТВ"
Сафонов: для "Краснодара" в приоритете будет Кубок России. У нас есть шанс выиграть первый трофей в истории клуба
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов признался, что команда отдает предпочтение выступлению в Кубке России.
Фото: Чемпионат.com