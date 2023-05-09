- Лучший игрок сезона в РПЛ? Малком. В чем его феномен? Это высокий класс футболиста. Терять такого партнера не хочется летом? Пусть он сам решает, - приводит мнение Кержакова "Матч ТВ".
Новоиспеченный гражданин РФ Малком в этом сезоне сыграл за "Зенит" 32 встречи во всех турнирах. В них он 25 раз поражал ворота своих соперников. Также на счету зенитовца 9 ассистов. "Зенит" в игре 26 тура РПЛ против "Спартака" (3:2) официально стал чемпионом России. В игре против москвичей Малком не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. Но игрок удалось заработать на себе красную карточку. С поля за грубый фол на атакующем полузащитнике "Зенита" был удален защитник красно-белых Алексис Дуарте. Некоторые СМИ сообщают от том, что Малком может летом покинуть Россию и перебраться в другой чемпионат.
М. Кержаков: Малком – лучший игрок сезона в РПЛ. Его будущее? Пусть он сам решает
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился мнением о лучшем игроке РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"