Быстров: у "Спартака" болезнь Заремы. Когда она намекает, что судьи – просто дно, думаете, на игроках это не отражается?

Тем самым 39-летний эксперт сделал отсылку к систематической критике со стороны Салиховой в адрес судей, что вызывает по инерции жалобы и в стане московского клуба.
– У "Спартака" болезнь Заремы. Когда она постоянно намекает, что судьи – это просто дно, думаете, на игроках это не отражается? Конечно, отражается. Я сейчас занимаюсь с детьми, так вот, болезнь Заремы передалась даже их мамашкам. Я иду, играют малыши, бьются, спартачи маленькие играют. И стоит мамаша, кричит: "Судья – [плохой человек]!" Дети в шоке. Папаша рядом стоит и говорит детям: "Не переживайте, это судья во всем виноват".
Это даже на детском уровне передается. Хотя там судья судит матч пять на пять, с маленькими воротами, а вместо линий фишки. Я бы этой мамашке в рот дал свисток, чтоб она свистеть пошла попробовала. Она бы [обделалась] через пять минут. А то стоит там смелая! Зарема постоянно ноет, это не идет на пользу и передается даже на детском уровне, – поделился Быстров в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!"
7 мая "Зенит" вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 в компенсированное время. Отличился вышедший на замену на 86-й минуте нападающий Иван Сергеев, который впоследствии признался, что этот гол, забитый на 91-й минуте, пока стал для него самым важным в карьере.
Отметим, что "Спартак", который дважды сравнивал счет, доигрывал встречу вдесятером после удаления за грубый и травмоопасный фол парагвайского защитника Алексиса Дуарте. Это далеко не первая грубая ошибка 22-летнего легионера, который пополнил московский клуб в зимнее трансферное окно. Несмотря на игру в меньшинстве, гостям удалось сравнять счет из-за фола в своей штрафной защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова. Назначенный Павлом Кукуяном 11-метровый удар реализовал Квинси Промес.
Благодаря этой победе команда Сергея Семака стала недосягаемой для конкурентов в таблице РПЛ и обеспечила себе пятый подряд чемпионский титул. "Спартак" после поражения на "Газпром Арене" покинул тройку лидеров впервые за долгое время. Отставание "народной команды" от замыкающего топ-3 "Ростова" минимальное, а от ЦСКА красно-белых отделяют уже 2 очка.
По итогам матча выяснилось, что "Спартак" собирается обжаловать минимум два решения судейской бригады в ЭСК РФС.
Быстров: у "Спартака" болезнь Заремы. Когда она намекает, что судьи – просто дно, думаете, на игроках это не отражается?
Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров заявил, что у красно-белых диагностирована "болезнь Заремы Салиховой".
Фото: ФК "Спартак"