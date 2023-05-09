– Знаю, что болельщики задают много вопросов насчет моих голов. Я и сам хочу забивать больше, но пока отличился лишь однажды. В прошлом сезоне я забил много, в этом пока не получается. Но для меня, если честно, самое главное – наслаждаться моментом в клубе, достигать результата. Если у меня будет возможность забивать, буду только рад. Если нет – буду продолжать работать. Футбол – ежедневная работа, шансы у меня еще будут. Никаких проблем нет.
Я точно останусь в "Зените" на следующий сезон, летом не хочу уходить. Моя семья счастлива в этой стране. Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищенным здесь, – приводит слова Кассьерры "РБ Спорт".
9 апреля 25-летний колумбиец забил свой дебютный гол за "Зенит" в РПЛ. Это случилось в матче против "Локомотива" (2:1). На то, чтобы распечатать ворота соперников, Кассьерре понадобилось 19 игр в высшем дивизионе в составе сине-бело-голубых. До этого нападающий забивал только в Кубке и Суперкубке страны. Примечательно, что летом латиноамериканский футболист перебрался в "Зенит" в ранге лучшего бомбардира "Сочи". За южан в прошлой кампании Матео наколотил 14 мячей.
7 мая "Зенит" вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 в компенсированное время. Отличился вышедший на замену на 86-й минуте нападающий Иван Сергеев, который впоследствии признался, что этот гол, забитый на 91-й минуте, пока стал для него самым важным в карьере. Благодаря этой победе команда Сергея Семака стала недосягаемой для конкурентов в таблице РПЛ и обеспечила себе пятый подряд чемпионский титул.
Кассьерра – о 18 матчах без голов за "Зенит" в РПЛ: если честно, для меня самое главное – наслаждаться моментом в клубе
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра объяснил свою 18-матчевую безголевую серию в текущем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"