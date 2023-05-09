- Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и "Зенит". Он отличный специалист. Я бы хотел посмотреть на его работу за границей, - приводит мнение Хиддинка Sport24.
На минувших выходных Сергей Семак выиграл свой 5-е чемпионство у руля "Зенита". Для российского специалиста это уже 9-й трофей в качестве рулевого невского клуба. Он самый титулованный тренер в истории петербуржского коллектива. Сам Сергей в недавнем интервью признавался, что пока не собирается строить свою европейскую карьеру. Примечательно, что Семак играл в сборной России, когда наставником команды был голландец Гус Хиддинк. Ярчайшим успехом нашей команды стал Евро-2008 года. Там Россия с Семаком в качестве капитана дошла до полуфинала, где проиграла Испании (0:3). Сам Семак отметился легендарным голевым пасом ножницами на Константина Зырянова в поединке с Грецией (1:0).
Хиддинк: Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и "Зенит"
Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк поделился своим мнением по поводу Сергея Семака.
Фото: "Чемпионат"