"Карраскаль - самый сильный дриблер, против которого приходились обороняться? Нет. Самый сильный - Тимур Сулейманов. За всю карьеру против него было сложнее всего играть", - цитирует Мухина "РБ Спорт".
Напомним, ранее CIES признала лучшим дриблером в мире игрока ЦСКА Хорхе Карраскаля. "Армеец" обошел в рейтинге таких футболистов, как вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш и нападающий "Баварии" Лерой Сане.
23-летний форвард "Пари НН" Тимур Сулейманов является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне на его счету 12 забитых мячей и 2 голевые передачи в 30 матчах за нижегородцев.
Мухин: Карраскаль - самый сильный дриблер? Нет. За всю карьеру было сложнее всего играть против Сулейманова
Хавбек ЦСКА Максим Мухин рассказал против кого было сложнее всего играть за всю карьеру.
Фото: ФК "Пари НН"