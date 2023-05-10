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Агент: у Дивеева появились новые зарубежные варианты, но мы всерьез их не рассматриваем

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Агент российского футболиста ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал о том, что на руках у игрока есть новые варианты продолжения карьеры.
Фото: "Чемпионат"
- Переговоры в процессе, идут, динамика положительная. Появлялись ли у Игоря новые зарубежные варианты? Да, появлялись, но больше ничего говорить пока не буду. И мы всерьез их не рассматриваем, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Российский центральный защитник Игорь Дивеев пополнил состав ЦСКА зимой 2019 года. Футболист провел в футболке московского коллектива 128 игр. В них он сумел забить 11 голов. Также в активе Игоря 4 голевых паса. В этом сезоне игрок сборной России поучаствовал в 22 поединках (много пропустил из-за тяжелой травмы), в которых сумел забить 2 гола и оформить 1 ассист. На минувших выходных Игорь отметился голом в ворота "Оренбурга" и помог ЦСКА одержать победу со счетом 2:1. В СМИ появляется противоречивая информация о ходе переговоров с Дивеевым о пролонгации соглашения, которое истекает летом 2024 года. Публично заявляется, что у всех сторон есть желание продолжать сотрудничество. Также сообщалось о том, что в услугах армейца заинтересован "Зенит" из Санкт-Петербурга.


Дивеев ЦСКА
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