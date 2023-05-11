- Заявление Вадима Андреева об отставке с поста генерального директора "Крыльев Советов" будет рассмотрено на заседании совета директоров, которое состоится 16 мая.
Андреев самовольно принял решение об уходе с поста генерального директора "Крыльев" после одного из матчей РПЛ в этом сезоне. Самарцы потерпели поражение от "Пари НН" (1:2), а игра сопровождалась рядом скандальных решений главного судьи. На следующий день после поражения Андреев заявил, что уйдет с поста в "Крыльях" в знак протеста против судейства. Гендиректор самарцев заявил, что на РФС никак не действуют жалобы и претензии.
Источник: ТАСС
"Крылья Советов" 16 мая определятся с будущим своего гендиректора. Он подал в отставку в знак протеста против судей
Стало известно, когда "Крылья Советов" определятся с будущим своего генерального директора Вадима Андреева.
Фото: РФС