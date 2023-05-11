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Полузащитник "Зенита" Ерохин: посмотрим, что будет, когда легионеры уйдут

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Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин отреагировал на слухи о возможном уходе ряда бразильских легионеров грядущим летом.
Фото: ФК "Локомотив"
– В "Зените" результат делают хорошие футболисты. У нас много сильных игроков – и в основе, и на замене. Все вложили очень большой вклад в пятое чемпионство подряд. Будут ли результаты без легионеров хуже? Не знаю. Уверен, что ребята вкладывают всю душу в игру за "Зенит". Посмотрим, что будет, когда они уйдут, – приводит слова Ерохина "СЭ".

На прошлых выходных "Зенит" на своем поле вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 и досрочно гарантировал себе пятый кряду чемпионский титул. Сине-бело-голубые цвета защищают сразу семь иностранных футболистов из Латинской Америки.

Матч в рамках 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится 13 мая на "Газпром Арене" в Северной столице. Стартовый свисток рефери Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 по времени Санкт-Петербурга. Команда Сергея Семака выйдет на поле уже в ранге чемпиона. В предыдущем туре сине-бело-голубые вырвали победу у "Спартака" на последних минутах и обеспечили себе пятый чемпионский титул кряду. На субботу запланирована церемония награждения команды золотыми медалями.


Зенит Ерохин
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