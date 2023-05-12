- С возрастом придет стабильность, а пока СМИ не стоит говорить, что это новая звезда, постоянно обсуждать возможный трансфер в "Челси" — это сильно давит на Захаряна. Игрок хочет показывать, на что он способен, и абстрагироваться от лишнего внимания.
Возможный переход Захаряна в "Челси" обсуждался в прошлом году. Лондонский клуб вел переговоры с "Динамо", однако трансфер не мог быть осуществлен по экономическим причинам. После летнего трансферного окна прошлого года разговоры о Захаряне в "Челси" постепенно сошли на нет, а зимой появились слухи о возможном трансфере полузащитника в турецкий "Галатасарай". Несмотря на интерес каких-либо клубов, Захарян все еще остается в "Динамо".
Источник: Sport24
Озбилиз: постоянные обсуждения трансфера в "Челси" сильно давят на Захаряна
Экс-игрок "Спартака" Арас Озбилиз высказался об игре полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна на фоне слухов о переходе в "Челси".
Фото: "Чемпионат"