Суперфинал Кубка России может быть перенесен на другой стадион, сообщают СМИ.
По данным источника, решающий матч за трофей, запланированный на 11 июня в столичных "Лужниках", могут перенести на другую арену. Сообщается, что в числе возможных кандидатов фигурируют московская "ВТБ Арена", сочинский стадион "Фишт" и стадион "Нижний Новгород".
По информации источника, причинами такого вероятного решения являются потенциально невысокий зрительский интерес к Суперфиналу и ограничения по вместимости со стороны органов правопорядка.
Напомним, что в Суперфинале Кубка России 11 июня точно сыграет московский ЦСКА, ставший победителем верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), а также победитель матча второго этапа финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), в котором встретятся "Краснодар" и "Урал".
Источник: "РБ Спорт"
Суперфинал Кубка России могут перенести из "Лужников"
По информации источника, решающий матч Кубка России может состояться не в московских "Лужниках", а на другом стадионе или даже в другом городе.
Фото: РФС