Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
18:00
ШинникНе начат

Суперфинал Кубка России могут перенести из "Лужников"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации источника, решающий матч Кубка России может состояться не в московских "Лужниках", а на другом стадионе или даже в другом городе.
Фото: РФС
Суперфинал Кубка России может быть перенесен на другой стадион, сообщают СМИ.

По данным источника, решающий матч за трофей, запланированный на 11 июня в столичных "Лужниках", могут перенести на другую арену. Сообщается, что в числе возможных кандидатов фигурируют московская "ВТБ Арена", сочинский стадион "Фишт" и стадион "Нижний Новгород".

По информации источника, причинами такого вероятного решения являются потенциально невысокий зрительский интерес к Суперфиналу и ограничения по вместимости со стороны органов правопорядка.

Напомним, что в Суперфинале Кубка России 11 июня точно сыграет московский ЦСКА, ставший победителем верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), а также победитель матча второго этапа финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), в котором встретятся "Краснодар" и "Урал".

Источник: "РБ Спорт"


Кубок России Лужники РФС
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Ротенберг и Айдамиров избраны от РПЛ в Исполком РФС, Александр Медведев снял свою кандидатуру
Суперфинал Кубка России могут перенести из "Лужников" 3
Бушманов: не помню, чтобы "Спартаку" весной хоть один матч дался легко. У "Химок" будет максимальная мотивация
Дюрица - о своем отстранении в "Локомотиве" по решению Семина: это было тяжелое время 1
Воспитанник "Спартака" Каракин скончался в больнице после автомобильной аварии в Москве 10
"Спартак" готов продать защитника Классена. Им интересуются российские клубы 2
Мбаппе - французским СМИ: не мешайте мое имя в своих салатах и проверяйте свои источники
Экс-футболист "Спартака" разбил свой спорткар во время ночных уличных гонок в Москве 3
Дюрица: когда "Локомотив" подписал Дзюбу, я сразу понял: это очень хороший шаг
Озбилиз: постоянные обсуждения трансфера в "Челси" сильно давят на Захаряна
Уткин - о матче "Ювентус" - "Севилья": Макс Аллегри - пустая трата денег
Бывший главный тренер сборных Аргентины и Чили Бьелса возглавит Уругвай
«Зенит» оступится, а «Спартак» разгромит «Химки». Прогноз Rusfootball.info на 27-й тур РПЛ 17
"Ференцварош": клуб доволен работой Черчесова 2
Овечкин: я фанат "Барселоны" еще с детства. В 12 лет попросил папу купить мне футболки всех игроков на рынке в Испании 1