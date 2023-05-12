Суперфинал Кубка России могут перенести из "Лужников"

По информации источника, решающий матч Кубка России может состояться не в московских "Лужниках", а на другом стадионе или даже в другом городе.

Фото: РФС





По данным источника, решающий матч за трофей, запланированный на 11 июня в столичных "Лужниках", могут перенести на другую арену. Сообщается, что в числе возможных кандидатов фигурируют московская "ВТБ Арена", сочинский стадион "Фишт" и стадион "Нижний Новгород".



По информации источника, причинами такого вероятного решения являются потенциально невысокий зрительский интерес к Суперфиналу и ограничения по вместимости со стороны органов правопорядка.



Напомним, что в Суперфинале Кубка России 11 июня точно сыграет московский



Источник: " Суперфинал Кубка России может быть перенесен на другой стадион, сообщают СМИ.По данным источника, решающий матч за трофей, запланированный на 11 июня в столичных "Лужниках", могут перенести на другую арену. Сообщается, что в числе возможных кандидатов фигурируют московская "ВТБ Арена", сочинский стадион "Фишт" и стадион "Нижний Новгород".По информации источника, причинами такого вероятного решения являются потенциально невысокий зрительский интерес к Суперфиналу и ограничения по вместимости со стороны органов правопорядка.Напомним, что в Суперфинале Кубка России 11 июня точно сыграет московский ЦСКА , ставший победителем верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), а также победитель матча второго этапа финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), в котором встретятся " Краснодар " и " Урал ".Источник: " РБ Спорт