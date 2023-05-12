– Даже если "Спартак" не попадет в тройку призеров по итогам чемпионата, Абаскаль должен продолжить работать с командой и строить свой проект. Он хорошо себя зарекомендовал в первый год работы. "Спартак", какими бы ни были результаты в этом сезоне, не увольняйте Абаскаля. Он добудет чемпионство.
Испанская тренерская школа – одна из сильнейших в мире. Красно-белым будет трудно найти достойную замену Абаскалю с таким же менталитетом победителя, – приводит слова Рианчо "РБ Спорт".
За 4 тура до завершения чемпионата России "Спартак" опустился на четвертую строчку. В активе команды Гильермо Абаскаля 49 очков. Отставание от третьей строчки, на которой расположился "Ростов", минимальное.
На два очка "Спартак" отстает от взобравшегося на вторую позицию ЦСКА. В ближайшем туре красно-белые на выезде встретятся с "Химками". Игра состоится в субботу, 13 мая. Стартовый свисток Евгения Кукуляка из Калуги прозвучит в 14:00 по мск.
Кроме того, команда Гильермо Абаскаля вылетела из Кубка России. Действующие обладатели трофея в Жигулевске сенсационно уступили тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2.
Рианчо: не увольняйте Абаскаля, он добудет чемпионство. "Спартаку" будет трудно найти достойную замену испанцу
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо призвал руководство московского клуба не принимать кадровых решений в отношении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"