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Агент Дивеева – о продлении контракта с ЦСКА: идут непростые переговоры. На какой стадии находятся? На средней

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Олег Еремин, официальный представитель Игоря Дивеева, отреагировал на информацию Rusfootball.info о том, что "армейцы" продлили контракт с защитником ЦСКА до 2026 года.
Фото: ПФК ЦСКА
– Надо у источника спросить, откуда они это прочитали. Я занимаюсь этим вопросом и не в курсе ничего такого. Идут непростые переговоры, но они идут. На какой стадии находятся? На средней, – приводит слова Еремина Metaratings.

Ранее стало известно, что руководство ЦСКА и 23-летний центральный защитник Игорь Дивеев договорились о продлении действующего контракта на улучшенных условиях.

По информации Rusfootball.info, срок действия нынешнего соглашения между клубом и игроком, истекающего в июне 2024 года, будет продлен еще на два года - до завершения сезона-2025/2026.

При этом футболист получит подписной бонус в размере 2 миллионов евро, а его заработная плата после продления будет составлять 2,5 миллиона евро в год.


ЦСКА Дивеев
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