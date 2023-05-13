Как сообщает источник, уругвайский крайний защитник "Динамо" Диего Лаксальт может покинуть московский клуб в это летнее трансферное окно.
Лаксальт, играющий на позиции левого защитника, перебрался в "Динамо" летом 2021 года из итальянского "Милана". Контракт 30-летнего футболиста с "бело-голубыми" истекает 30 июня 2024 года. В текущем сезоне уругваец из-за различных травм принял участие всего в 13 матчах и не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Лаксальт летом может покинуть "Динамо"
Защитник столичного "Динамо" Диего Лаксальт в летнее трансферное окно может перейти в другой клуб.
Фото: ФК "Динамо"