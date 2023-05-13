"По моему мнению, все было нормально. Сегодня ситуация была похожа на ту, что была в прошлой игре с Гбане. Опасная игра и вторая желтая. Мое мнение, удаление было", - приводит слова Главчича Metaratings.ru.
"Химки" на своем поле набрали одно очко, сыграв в 27-м туре российской Премьер-лиги вничью со "Спартаком" (1:1). Игрок "красно-белых" Даниил Денисов был удален в концовке первого тайма, получив вторую желтую карточку. Однако гости, играя в большинстве, не сумели удержать добытое преимущество в один гол. "Спартак" отыгрался уже спустя 11 минут после перерыва.
"Химки", потеряв 2 очка, остались на предпоследней строчке в турнирной таблице. На счету "красно-черных" 18 набранных очков.
Хавбек "Химок" Главчич - о матче против "Спартака": все нормально, удаление было
Хавбек "Химок" Неманья Главчич считает, что футболист "Спартака" Даниил Денисов был справедливо удален в мачте 27-го тура РПЛ (1:1).
Фото: "Матч ТВ"